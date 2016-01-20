«За то можна получить і по носі». «Я обична людина, живу як всі». «Я готов будувати будинки кругом, де тільки є можливість». Це три короткі цитати, які багато можуть сказати про радника голови Рівненської ОДА Валентина Пахолюка. Того самого провідника групи АТОвців на Рівненщині. Як виявилось, людина з цікавим минулим і не менш цікавим сьогоденням.