Поки мегаскандальний депутат Рівнеради Олександр Бабат в рекламному матеріалі намагається переконати громаду Рівного у версії , що загиблий будівельник Андрій Артвінський в лісі за гіляку перечепився впав з висоти власного зросту і вбився, а на будівництві не працював і взагалі будівництво вже не належить Бабатам. Ми поговоримо про ситуацію ухвалами суду та фактами про арешти автомобілів родини Бабатів, які вже встановило слідство. А висновки ви робіть самі.