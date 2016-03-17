Як працює корупція: історія про те, як керівник волинської ДАБІ отримував хабарі через посередниківСправу заступника начальника Волинської Держахібудінспекції Сергія Шемейка, який попався на хабарі – досі розслідують. А от його подільники вже отримали вироки і штрафи по 25 тисяч гривень в якості покарання за статтею «зловживання впливом». Як діяли подільники Сергія Шемейка, де відбувалася передача коштів, з чиєї ініціативи та про які суми йде мова – читайте у матеріалі «Четвертої влади».
Хто із забудовників і скільки платить Луцьку на розвиток інфраструктуриЗа три роки Луцьк отримав від юридичних та фізичних осіб-підприємців майже 14 мільйонів гривень на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.
Перешкоджання журналістській діяльності по-рівненськи: про гієн, солідарність та бронежилетПро рівненських «гієн» у журналістиці та солідарність
Луцькі садочки переповнені: кількість дітей більша за кількість місцьКількість дітей у багатьох луцьких ДНЗ значно більша за кількість місць.
Журналісти звернулися до Європейського суду через невиконання рішення Феміди «Рівнегазом»Журналіст інтернет-порталу «Четверта влада» звернувся до Європейського суду з прав людини через безпорадність виконавчої служби у ситуації із виконанням рішення Феміди щодо оприлюднення ПАТ «Рівнегаз» декларації про майно і доходи свого керівника, екс-депутата Рівненської обласної ради Петра Дубаса.
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