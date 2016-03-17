Про Бабата, Mercedes-Benz GL 550, труп будівельника та біоматеріалПоки мегаскандальний депутат Рівнеради Олександр Бабат в рекламному матеріалі намагається переконати громаду Рівного у версії , що загиблий будівельник Андрій Артвінський в лісі за гіляку перечепився впав з висоти власного зросту і вбився, а на будівництві не працював і взагалі будівництво вже не належить Бабатам. Ми поговоримо про ситуацію ухвалами суду та фактами про арешти автомобілів родини Бабатів, які вже встановило слідство. А висновки ви робіть самі.
Як я стала гієноюНа знак солідарності з обізваними товаришами, визнаю – я гієна. Я з вами однієї крові. Я буду гієною для тих, хто набиває шлунки, нарощує м`язи і вирощує дупи на вкраденому в пенсіонерів і хворих дітей.
Екс-керівник Здолбунівської податкової інспекції отримав 5 років ув’язнення з конфіскацієюНаступні 5 років 32-річний Юрій Баранов відбуватиме покарання у виправній колонії за те, що в лютому 2013 року за недонарахування податків вимагав та отримав від підприємця 25 тисяч гривень хабара.
Бурштиновий Лас-Вегас Рівненщини. Попри роки обіцянок, дерибан земель і бурштину триваєВід першої сутички, яка прогуділа на всю країну у травні 2014 року минуло вже два з половиною роки. Роки обіцянок упорядкувати бурштиновидобуток і направити його мільярдні прибутки в бюджет. Але помпи і досі гудуть, а потоки грошей досі ллються у кишені нелегальних видобувачів та корупціонерів у владі. Про це – Дмитро Бондар для Слідство.інфо.
Суд зобов`язав Лозового спростувати сказане про екс-очільника поліції Рівненщини Максимова17 січня у Судовому реєстрі оприлюднили рішення у справі за позовом екс-очільника поліції Рівненської області Сергія Максимова до народного депутата радикала Андрія Лозового. Обранець суд програв, тепер зобов`язаний спростовувати сказане з трибуни Верховної ради та в ефірі «Рівне1»
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«Четверта влада» отримала відео, де жителі Старого Села на Рокитнівщині жорстко допитують приїжджого
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«Четверта влада» отримала відео, де жителі Старого Села на Рокитнівщині жорстко допитують приїжджого
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