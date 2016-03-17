Справу «бурштинового» есбеушника з Рівного Олега Назарука передали до військової прокуратури

Очільника відділу «К» СБУ Рівненщини Олега Назарука називали у числі організаторів дахування нелегального бурштиновидобутку ще у 2014-му. Згодом в мережі з`явилося відео де він розповідає про функціонування схем у цій сфері. Його справа з горе-підозрою вже рік як не знайде собі місця. Тепер вона вже у військовій прокуратурі. Про це розповіли на прес-конференції у прокуратурі Рівненської області, де донині знаходилась справа.

Легальні стволи: скільки і якої зброї на руках у рівнян

Якою зброєю і як озброювались рівняни протягом 2010-2016 років та скільки загалом зброї на руках в мешканців Рівненщини вивчала «Четверта влада».

Бабат тепер підозрюваний. Повідомлення надіслали рекомендованим листом – прокуратура

Сьогодні на прес-конференції у прокуратурі Рівненської області та прокурор та його заступники розповіли головні успіхи та недоліки у їхній діяльності та відповіли на питання про резонансні справи. Однією з головних новин зустрічі стало оголошення підозри депутату Рівненської міської ради забудовнику Олександру Бабату. Повідомлення надіслали поштою, оскільки підозрюваний не з`явився на виклик слідчого.

Контррозвідник СБУ, якого затримали на хабарі у Луцьку, кілька років тому отримав чотирикімнатну квартиру

Виконувач обов’язків начальника відділу військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України підполковник Анатолій Семенюк, якого 23 січня у Луцьку затримали на хабарі, кілька років тому отримав безкоштовну квартиру в новобудові.

Хто, як і чому прийшов підтримати депутата Олександра Бабата на сесію Рівнеради

Помічниця Олександра Бабата, його виборці, сусіди та люди які його знають. Це ті, хто прийшов підтримати депутата забудовника у зв`язку з резонансом, який викликала справа із загибеллю Андрія Артвінського. Про мотивацію пікетерів, те що вони кажуть та, як дехто з них уникає запитань – на відео «Четвертої влади».

ФОТОГАЛЕРЕЇ

ВІДЕО

  • БЛОГИ
  • БЛОГЕРИ
Усі блоги
Усі блогери
  • ТОП МІСЯЦЯ
  • ТОП РОКУ
Доходи і майно влади (Рівненщина)

19824 переглядів  09.12.2016, 23:30

Бурштинова лихоманка

18355 переглядів  28.12.2016, 17:00

  • ДОСЬЄ РІВНЕ
  • ДОСЬЄ ВОЛИНЬ
Усі досьє
Усі досьє
  • ВКонтакті
  • Facebook
вгору