Нардепа з Волині допитали через затримання на хабарі його помічника: що він каже

Народний депутат України від «Народного фронту», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Юрій Савчук їздив у Львів на допит у справі про затримання на хабарі його помічника Петра Яремчука.

Ціна бурштинової угоди для фірми Продивуса: на Рівненщині селу за родовище дали 10 тисяч

Від 4 листопада багатим на бурштин родовищем «Золоте» у Дубровицькому районі опікується фірма «Ред.Мет» з офшорним корінням. Як з`ясувала «Четверта влада» за кіпрсько-естонською історією стоїть цілком своя, відома на Рівненщині людина – екс-нардеп від «Партії регіонів» Володимир Продивус.

Звільнений після операції «Бурштин» прокурор Сарненщини повертатиме роботу через суд

Повернути роботу через суд 17 січня спробує звільнений у результаті операції «Бурштин» прокурор Сарненської місцевої прокуратури Вадим Топольський.

Звіт міського голови Рівного: повне відео

В останню п`ятницю 2016-го мер Рівного Володимир Хомко звітувався за рік роботи. Напередодні новорічних свят його зібралися послухати журналісти, оператори та підлеглі. Міський голова розповів про те скільки місто заробило, куди пішли гроші, скільки позичило і звичайно ж про чудо-техніки – придбаний дуобус.

Скільки влада Рівного, з кишень громади, платить за приховану рекламу для радіо і телебачення

Трохи більше 164-х тисяч гривень витратив міськвиконком цьогоріч на оплату місцевим телеканалам та радіо в межах «Міської програми розвитку інформаційного простору на 2016 рік».

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Карма Рути
06.01, 18:53
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Бурштинова лихоманка

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Бурштинова лихоманка

17874 переглядів  28.12.2016, 17:00

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