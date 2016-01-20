Війна за гуртожиток в центрі Рівного: виконком може виселити більше ста людей

Не допомогло перекриття дороги, пікети на сесіях міської ради, незалежна експертиза. Більше сотні людей, які проживають в гуртожитку на вулиці Небесної сотні, 6А можуть опинитися на вулиці. Мешканці будинку з травня вимагають приватизації власних помешкань, але влада відмовляє. Люди переконані, що на ласий шматок землі хтось має бізнесові плани.

Аваковські стрілки: хто з відомих у Рівному депутатів отримав зброю від міністра МВС

Сьогодні журналісти «Української правди» оприлюднили список з 400 прізвищ осіб, які були нагороджені зброєю у 2014-2015 роки. Йдеться про тих, хто отримав відзнаку Міністрства внутрішніх справ «вогнепальна зброя». Повний список з більш як тисячі осіб й надалі утаємничують. У одному ряду і з президентом Порошенком, прем`єром Гройсманом, олігархом Коломойським знаходимо знайомі рівнянам прізвища: Чугунніков і Осуховський.

Чим пишаються відомі рівненські керівники у 2016-му

У минулому році «Четверта влада» викривала корупцію, задавала багато незручних питань чиновникам, політикам і правоохоронцям. 2016-й минув. Торік у Рівному з`явился патрульна поліція. У обласній раді нарешті визначились з керівництвом. Оновлено керівний склад прокуратури області. І це далеко не всі зміни. На краще чи на гірше? Ми показували і продовжуємо це робити. Сьогодні ж даємо слово високопосадовцям і керівникам правоохоронних органів, аби вони розповіли про свою роботу.

Упійманий на півмільйонному хабарі сільський голова Зорі – знову без роботи

Упійманого на півмільйонному хабарі голову Зорянської сільради Михайла Олійника вчора суд вкотре відсторонив від посади. Тепер він з електронним браслетом повинен перебувати у рідному селі Старожуків. А напередодні,10 січня, стався казус – підозрюваний у хабарництві вийшов на роботу.

Святковий переполох: як об`єднана громада Бабина витрачала передноворічний мільйон

Село Бабин. Півгодини на машині з Рівного. Сільрада стоїть практично на трасі Київ-Чоп. Неподалік – школа. Саме на покращення якості навчання тут сільрада в переддень Нового року витратила чималі за місцевими мірками кошти. Як йдеться в угоді, 199 тисяч дев’ятсот заплатили фізичній особі-підприємцю Володимиру Мастерку за ноутбук з мишкою.

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Бурштинова лихоманка

18030 переглядів  28.12, 17:00

Доходи і майно влади (Рівненщина)

19695 переглядів  09.12.2016, 23:30

Бурштинова лихоманка

18030 переглядів  28.12.2016, 17:00

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