У минулому році «Четверта влада» викривала корупцію, задавала багато незручних питань чиновникам, політикам і правоохоронцям. 2016-й минув. Торік у Рівному з`явился патрульна поліція. У обласній раді нарешті визначились з керівництвом. Оновлено керівний склад прокуратури області. І це далеко не всі зміни. На краще чи на гірше? Ми показували і продовжуємо це робити. Сьогодні ж даємо слово високопосадовцям і керівникам правоохоронних органів, аби вони розповіли про свою роботу.