Депутат хотів змінити час дії знаку «зупинку заборонено». І хоча його сім`я має там бізнес, каже діяв не в своїх інтересах, а за зверненням інших підприємців. Представник поліції був проти змін, оскільки процедура, каже, інша ніж просто «за бажанням підприємців». За це і поплатився. Землею. На деякий час. Історію про те, як небезпечно переходити дорогу депутатам – досліджувала «Четверта влада».