Справу «бурштинового» есбеушника з Рівного Олега Назарука передали до військової прокуратуриОчільника відділу «К» СБУ Рівненщини Олега Назарука називали у числі організаторів дахування нелегального бурштиновидобутку ще у 2014-му. Згодом в мережі з`явилося відео де він розповідає про функціонування схем у цій сфері. Його справа з горе-підозрою вже рік як не знайде собі місця. Тепер вона вже у військовій прокуратурі. Про це розповіли на прес-конференції у прокуратурі Рівненської області, де донині знаходилась справа.
Легальні стволи: скільки і якої зброї на руках у рівнянЯкою зброєю і як озброювались рівняни протягом 2010-2016 років та скільки загалом зброї на руках в мешканців Рівненщини вивчала «Четверта влада».
Бабат тепер підозрюваний. Повідомлення надіслали рекомендованим листом – прокуратураСьогодні на прес-конференції у прокуратурі Рівненської області та прокурор та його заступники розповіли головні успіхи та недоліки у їхній діяльності та відповіли на питання про резонансні справи. Однією з головних новин зустрічі стало оголошення підозри депутату Рівненської міської ради забудовнику Олександру Бабату. Повідомлення надіслали поштою, оскільки підозрюваний не з`явився на виклик слідчого.
Контррозвідник СБУ, якого затримали на хабарі у Луцьку, кілька років тому отримав чотирикімнатну квартируВиконувач обов’язків начальника відділу військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України підполковник Анатолій Семенюк, якого 23 січня у Луцьку затримали на хабарі, кілька років тому отримав безкоштовну квартиру в новобудові.
Хто, як і чому прийшов підтримати депутата Олександра Бабата на сесію РівнерадиПомічниця Олександра Бабата, його виборці, сусіди та люди які його знають. Це ті, хто прийшов підтримати депутата забудовника у зв`язку з резонансом, який викликала справа із загибеллю Андрія Артвінського. Про мотивацію пікетерів, те що вони кажуть та, як дехто з них уникає запитань – на відео «Четвертої влади».
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
РІВНЕНЩИНА
ВОЛИНЬ
ФОТОГАЛЕРЕЇ
РОЗСЛІДУВАННЯ
ПРОЕКТИ
ВІДЕО
КОНСУЛЬТАЦІЇ
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
- БЛОГИ
- БЛОГЕРИ
- ТОП МІСЯЦЯ
- ТОП РОКУ
14027 переглядів 17.01, 18:56
4789 переглядів 10.01, 20:12
4623 переглядів 18.01, 22:05
3541 переглядів 09.01, 14:15
3448 переглядів 04.01, 19:49
3394 переглядів 05.01, 20:28
2999 переглядів 06.01, 17:32
2912 переглядів 11.01, 21:00
29854 переглядів 07.12.2016, 19:50
23056 переглядів 13.10.2016, 23:03
17991 переглядів 25.07.2016, 15:45
14027 переглядів 17.01.2017, 18:56
13627 переглядів 30.06.2016, 19:00
- ДОСЬЄ РІВНЕ
- ДОСЬЄ ВОЛИНЬ
- ВКонтакті