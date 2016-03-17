Очільника відділу «К» СБУ Рівненщини Олега Назарука називали у числі організаторів дахування нелегального бурштиновидобутку ще у 2014-му. Згодом в мережі з`явилося відео де він розповідає про функціонування схем у цій сфері. Його справа з горе-підозрою вже рік як не знайде собі місця. Тепер вона вже у військовій прокуратурі. Про це розповіли на прес-конференції у прокуратурі Рівненської області, де донині знаходилась справа.