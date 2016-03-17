Не переходь дорогу, бо будеш без землі. Як депутат Рівнеради Юрій Мітін «не мстився, а перевіряв» учасника АТОДепутат хотів змінити час дії знаку «зупинку заборонено». І хоча його сім`я має там бізнес, каже діяв не в своїх інтересах, а за зверненням інших підприємців. Представник поліції був проти змін, оскільки процедура, каже, інша ніж просто «за бажанням підприємців». За це і поплатився. Землею. На деякий час. Історію про те, як небезпечно переходити дорогу депутатам – досліджувала «Четверта влада».
Вулиці Рівного вкрив шар льоду: діти йдуть проїжджою частиною, машини буксуютьВранці 3-го лютого рівняни зіштовхнулися зі значною проблемою. Рухатися вулицями міста можливо лише дрібненькими кроками або ковзаючи – тротуари та проїжджа частина всуціль вкриті тоненьким шаром слизького льоду.
Хотіли зекономити, а вийшло «як завжди»: в Рівненському гуманітарному виші прорвало систему опаленняРівненський державний гуманітарний університет не перестає дивувати. Оскільки навчання там цьогоріч розпочинається у березні, на період канікул керівництво прийняло рішення відключили опалення. Щоб зекономити. Через це під час різдвяних морозів система опалення корпусу не витримала – потріскало близько сотні чавунних батарей, а вода з них – пошкодила підлогу та стіни.
Нереальні знижки. Головний еколог Волині придбав автомобіль учетверо дешевше, ніж на ринку«Toyota Highlander» 2011 року зараз продають за понад півмільйона гривень. Та начальник управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації Дмитро Новохатський придбав такого позашляховика учетверо дешевше – за 149 тисяч гривень. Відповідь на питання «як йому це вдалося?» – шукала «Чевтерта влада».
Як працює корупція: історія про те, як керівник волинської ДАБІ отримував хабарі через посередниківСправу заступника начальника Волинської Держахібудінспекції Сергія Шемейка, який попався на хабарі – досі розслідують. А от його подільники вже отримали вироки і штрафи по 25 тисяч гривень в якості покарання за статтею «зловживання впливом». Як діяли подільники Сергія Шемейка, де відбувалася передача коштів, з чиєї ініціативи та про які суми йде мова – читайте у матеріалі «Четвертої влади».
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