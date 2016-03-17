Контррозвідник СБУ, якого затримали на хабарі у Луцьку, кілька років тому отримав чотирикімнатну квартиру

Виконувач обов’язків начальника відділу військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України підполковник Анатолій Семенюк, якого 23 січня у Луцьку затримали на хабарі, кілька років тому отримав безкоштовну квартиру в новобудові.

Хто, як і чому прийшов підтримати депутата Олександра Бабата на сесію Рівнеради

Помічниця Олександра Бабата, його виборці, сусіди та люди які його знають. Це ті, хто прийшов підтримати депутата забудовника у зв`язку з резонансом, який викликала справа із загибеллю Андрія Артвінського. Про мотивацію пікетерів, те що вони кажуть та, як дехто з них уникає запитань – на відео «Четвертої влади».

Журналісти подарували депутату Рівнеради «хрест» через тиск на колег

Рівненська незалежна медіа-профспілка вимагає від міського голови Рівного Володимира Хомка, голови депутатської комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики і депутатів Рівненської ради дати оцінку діям депутата Олександра Бабата, який висловлює погрози журналістам.

У Рівному журналістка потрапила на комунальне підприємство лише після виклику поліції

23 січня журналістку інтернет-порталу «Четверта влада» Анну Калаур не пускали на територію комунального підприємства «Рівнеелектроавтотранс» для збору інформації щодо закупівлі транспорту за бюджетні кошти. Потрапити на територію підприємства та отримати відповіді на питання, що стосуються закупівлі, журналістці вдалося лише після годинного чекання та дзвінка у патрульну поліцію.

Фартовий: чому НАБУ не може відкрити справу проти екс-прокурора Волині

Національне антикорупційне бюро України не може відкрити кримінальне провадження проти колишнього прокурора Волинської, Тернопільської, Житомирської областей Андрія Гіля за статтею про незаконне збагачення через те, що ця стаття кримінального кодексу вступила в дію після того, як правоохоронець звільнився з органів.

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Бурштинова лихоманка

18303 переглядів  28.12, 17:00

Доходи і майно влади (Рівненщина)

19806 переглядів  09.12.2016, 23:30

Бурштинова лихоманка

18303 переглядів  28.12.2016, 17:00

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