Про Бабата, Mercedes-Benz GL 550, труп будівельника та біоматеріал

Поки мегаскандальний депутат Рівнеради Олександр Бабат в рекламному матеріалі намагається переконати громаду Рівного у версії , що загиблий будівельник Андрій Артвінський в лісі за гіляку перечепився впав з висоти власного зросту і вбився, а на будівництві не працював і взагалі будівництво вже не належить Бабатам. Ми поговоримо про ситуацію ухвалами суду та фактами про арешти автомобілів родини Бабатів, які вже встановило слідство. А висновки ви робіть самі.

Як я стала гієною

На знак солідарності з обізваними товаришами, визнаю – я гієна. Я з вами однієї крові. Я буду гієною для тих, хто набиває шлунки, нарощує м`язи і вирощує дупи на вкраденому в пенсіонерів і хворих дітей.

Екс-керівник Здолбунівської податкової інспекції отримав 5 років ув’язнення з конфіскацією

Наступні 5 років 32-річний Юрій Баранов відбуватиме покарання у виправній колонії за те, що в лютому 2013 року за недонарахування податків вимагав та отримав від підприємця 25 тисяч гривень хабара.

Бурштиновий Лас-Вегас Рівненщини. Попри роки обіцянок, дерибан земель і бурштину триває

Від першої сутички, яка прогуділа на всю країну у травні 2014 року минуло вже два з половиною роки. Роки обіцянок упорядкувати бурштиновидобуток і направити його мільярдні прибутки в бюджет. Але помпи і досі гудуть, а потоки грошей досі ллються у кишені нелегальних видобувачів та корупціонерів у владі. Про це – Дмитро Бондар для Слідство.інфо.

Суд зобов`язав Лозового спростувати сказане про екс-очільника поліції Рівненщини Максимова

17 січня у Судовому реєстрі оприлюднили рішення у справі за позовом екс-очільника поліції Рівненської області Сергія Максимова до народного депутата радикала Андрія Лозового. Обранець суд програв, тепер зобов`язаний спростовувати сказане з трибуни Верховної ради та в ефірі «Рівне1»

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Бурштинова лихоманка

18214 переглядів  28.12, 17:00

Доходи і майно влади (Рівненщина)

19762 переглядів  09.12.2016, 23:30

Бурштинова лихоманка

18214 переглядів  28.12.2016, 17:00

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