Як працює корупція: історія про те, як керівник волинської ДАБІ отримував хабарі через посередників

Справу заступника начальника Волинської Держахібудінспекції Сергія Шемейка, який попався на хабарі – досі розслідують. А от його подільники вже отримали вироки і штрафи по 25 тисяч гривень в якості покарання за статтею «зловживання впливом». Як діяли подільники Сергія Шемейка, де відбувалася передача коштів, з чиєї ініціативи та про які суми йде мова – читайте у матеріалі «Четвертої влади».

Хто із забудовників і скільки платить Луцьку на розвиток інфраструктури

За три роки Луцьк отримав від юридичних та фізичних осіб-підприємців майже 14 мільйонів гривень на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

Перешкоджання журналістській діяльності по-рівненськи: про гієн, солідарність та бронежилет

Про рівненських «гієн» у журналістиці та солідарність

Луцькі садочки переповнені: кількість дітей більша за кількість місць

Кількість дітей у багатьох луцьких ДНЗ значно більша за кількість місць.

Журналісти звернулися до Європейського суду через невиконання рішення Феміди «Рівнегазом»

Журналіст інтернет-порталу «Четверта влада» звернувся до Європейського суду з прав людини через безпорадність виконавчої служби у ситуації із виконанням рішення Феміди щодо оприлюднення ПАТ «Рівнегаз» декларації про майно і доходи свого керівника, екс-депутата Рівненської обласної ради Петра Дубаса.

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Доходи і майно влади (Рівненщина)

19858 переглядів  09.12.2016, 23:30

Бурштинова лихоманка

18401 переглядів  28.12.2016, 17:00

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