#22PushupChallenge у креативному виконанні: як і за що віджимались у Рівному

В Україні популярності набирає флешмоб #22PushupChallenge. Рівне – не виняток. Місцеві військослужбовці, правоохоронці, політики відтискались на камеру і передавати естафету. Втім, і тут не обійшлося без курйозів. Бо, як зауважили, користувачі соцмереж, не всі зрозуміли суть флешмобу, а хтось навіть переказував гроші у власний фонд. Огляд флешмобу – від порталу «Четверта влада».

Не переходь дорогу, бо будеш без землі. Як депутат Рівнеради Юрій Мітін «не мстився, а перевіряв» учасника АТО

Депутат хотів змінити час дії знаку «зупинку заборонено». І хоча його сім`я має там бізнес, каже діяв не в своїх інтересах, а за зверненням інших підприємців. Представник поліції був проти змін, оскільки процедура, каже, інша ніж просто «за бажанням підприємців». За це і поплатився. Землею. На деякий час. Історію про те, як небезпечно переходити дорогу депутатам – досліджувала «Четверта влада».

Вулиці Рівного вкрив шар льоду: діти йдуть проїжджою частиною, машини буксують

Вранці 3-го лютого рівняни зіштовхнулися зі значною проблемою. Рухатися вулицями міста можливо лише дрібненькими кроками або ковзаючи – тротуари та проїжджа частина всуціль вкриті тоненьким шаром слизького льоду.

Хотіли зекономити, а вийшло «як завжди»: в Рівненському гуманітарному виші прорвало систему опалення

Рівненський державний гуманітарний університет не перестає дивувати. Оскільки навчання там цьогоріч розпочинається у березні, на період канікул керівництво прийняло рішення відключили опалення. Щоб зекономити. Через це під час різдвяних морозів система опалення корпусу не витримала – потріскало близько сотні чавунних батарей, а вода з них – пошкодила підлогу та стіни.

Нереальні знижки. Головний еколог Волині придбав автомобіль учетверо дешевше, ніж на ринку

«Toyota Highlander» 2011 року зараз продають за понад півмільйона гривень. Та начальник управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації Дмитро Новохатський придбав такого позашляховика учетверо дешевше – за 149 тисяч гривень. Відповідь на питання «як йому це вдалося?» – шукала «Чевтерта влада».

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Доходи і майно влади (Рівненщина)

19888 переглядів  09.12.2016, 23:30

Бурштинова лихоманка

18453 переглядів  28.12.2016, 17:00

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