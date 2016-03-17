Помічниця Олександра Бабата, його виборці, сусіди та люди які його знають. Це ті, хто прийшов підтримати депутата забудовника у зв`язку з резонансом, який викликала справа із загибеллю Андрія Артвінського. Про мотивацію пікетерів, те що вони кажуть та, як дехто з них уникає запитань – на відео «Четвертої влади».