Скільки влада Рівного, з кишень громади, платить за приховану рекламу для радіо і телебаченняТрохи більше 164-х тисяч гривень витратив міськвиконком цьогоріч на оплату місцевим телеканалам та радіо в межах «Міської програми розвитку інформаційного простору на 2016 рік».
Сімейний тендер: фірмі брата заступника голови ОДА вдалося виграти з найвищою ціноюЗаступник голови Рівненської ОДА Юрій Приварський та керівник фірми «Фіалка» Юрій Фалко – ланки зв`язку між фірмами, які часто разом розігрують тендери на Рівненщині.
«За то можна получить»: хто цей здолбунівчанин, що хоче забудувати рівненський парк і погрожує журналістці«За то можна получить і по носі». «Я обична людина, живу як всі». «Я готов будувати будинки кругом, де тільки є можливість». Це три короткі цитати, які багато можуть сказати про радника голови Рівненської ОДА Валентина Пахолюка. Того самого провідника групи АТОвців на Рівненщині. Як виявилось, людина з цікавим минулим і не менш цікавим сьогоденням.
Чотири завдання, які собі поставив новий заступник мера РівногоЕкс-начальник рівненського ЦНАПу Віталій Герман став заступником міського голови. За це сьогодні проголосували 34 депутати Рівнеради.
Тєбя ета єб…т?! Пригоди приданих сил поліції на бурштиновій РівненщиніЯк уже повідомляла «Четверта влада», придані сили «Бурштинового штабу», які з квітня 2016 року діяли на Рівненщині, залишили область. Місцеві поліцейські з бурштинокопачами – тепер один на один. І поки тривають розмови, що можливо придані сили повернуться – «Четверта влада» вирішила з’ясувати «а як це було» – як працювали і чим запам’яталися спецпризначенці.
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Сто тисяч і тіло за мовчанку від Бабата. Сім`ю зниклого у Рівному будівельника просили обійтись без поліції
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