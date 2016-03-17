Справу заступника начальника Волинської Держахібудінспекції Сергія Шемейка, який попався на хабарі – досі розслідують. А от його подільники вже отримали вироки і штрафи по 25 тисяч гривень в якості покарання за статтею «зловживання впливом». Як діяли подільники Сергія Шемейка, де відбувалася передача коштів, з чиєї ініціативи та про які суми йде мова – читайте у матеріалі «Четвертої влади».