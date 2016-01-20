В останню п`ятницю 2016-го мер Рівного Володимир Хомко звітувався за рік роботи. Напередодні новорічних свят його зібралися послухати журналісти, оператори та підлеглі. Міський голова розповів про те скільки місто заробило, куди пішли гроші, скільки позичило і звичайно ж про чудо-техніки – придбаний дуобус.